München ist deutsche Pendler-Hauptstadt

München: In keine deutsche Stadt pendeln so viele Menschen wie in die bayerische Landeshauptstadt. Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik fahren an einem Werktag im Schnitt mehr als 525.000 Pendler nach München. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Berlin und Frankfurt mit mehr als 460.000 Pendlern. München ist bereits seit Jahren deutscher Spitzenreiter in dieser Statistik, zuletzt waren die Pendlerzahlen jedoch weiter gestiegen. Auch im Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen gibt es 72.000 Personen eine deutliche Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 17:00 Uhr