München gedenkt der Opfer des Oktoberfest-Attentats

München: Überlebende, Angehörige und Vertreter der Stadt erinnern an die Opfer des Oktoberfest-Attentats vor 44 Jahren. Bei der Gedenkveranstaltung spricht unter anderem Oberbürgermeister Reiter. Am 26. September 1980 hatte eine Bombe zwölf Wiesn-Besucher und den Täter in den Tod gerissen. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Es war der schwerste rechtsextreme Anschlag in der bundesdeutschen Geschichte. Das Attentat wurde zunächst als Aktion eines frustrierten Einzeltäters gewertet und die Akten schnell geschlossen. Opfervertreter kämpften jahrzehntelang um eine Wiederaufnahme des Verfahrens.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2024 08:15 Uhr