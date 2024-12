MSC-Chef Heusgen fordert mehr Aussprache über atomare Abschreckung

München: Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, hat sich für einen intensiveren Austausch über atomare Abschreckung in Europa stark gemacht. Es wäre gut, wenn man mit den Briten und Franzosen darüber spräche, was wäre, wenn die Lebensversicherung durch den amerikanischen Nuklearschirm vielleicht einmal wegfalle, so der Ex-UN-Botschafter im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar kann aus Sicht von Heusgen dafür eine gute Gelegenheit bieten.

