Motiv für Schusswaffenangriff in Madison weiter unklar

Madison: Nach dem Schusswaffenangriff einer 15-jährigen Schülerin im US-Bundesstaat Wisconsin kann die Polizei noch kein klares Motiv benennen. Eine Kombination mehrerer Faktoren habe die Teenagerin vermutlich zu der Tat getrieben, teilte die Polizei mit. Die Schülerin hatte an einer christlichen Schule in der Stadt Madison zwei Menschen und sich selbst getötet. Zwei verletzte Schüler schweben noch in Lebensgefahr. Die Polizei untersucht, ob Mobbing zu der Tat am Montag beigetragen haben könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2024 02:00 Uhr