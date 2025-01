Motiv der Baggerfahrt ist weiter unklar

Tauberbischofsheim: Die Hintergründe der gestrigen zerstörerischen Fahrt eines Baggers im Nordosten Baden-Württembergs sind weiter unklar. Ein 38-Jähriger hatte am Nachmittag in der Stadt Grünsfeld den Bagger entwendet und damit mehrere Fahrzeuge und Gebäude gerammt. Während einer rund einstündigen Verfolgungsfahrt verletzte er drei Polizisten. Die Beamten schossen auf den Mann. Trotz Reanimierungsversuchen starb er noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben nicht von einem politisch motivierten Tathintergrund aus. Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 06:00 Uhr