Moskau meldet zahlreiche ukrainische Drohnenangriffe

Moskau: Russland hat in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben 110 ukrainische Drohnen abgewehrt. Die meisten seien in der Grenzregion Kursk abgefangen worden, eine auch über der Hauptstadt Moskau. Ein Ziel der Drohnen sei ein Hersteller von militärischem Sprengstoff gewesen. Russland meldet zwar beinahe täglich ukrainische Drohnenangriffe, allerdings meist in nur geringer Zahl. Auch die Ukraine berichtet derweil von russischen Attacken: So seien bei Luftangriffen auf die Industriestadt Krywyj Rih im Südosten des Landes etliche Gebäude getroffen worden. Es gebe 17 Verletzte, so der zuständige Militärverwaltungschef.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 10:00 Uhr