Mordprozess um bewusstlosen Mann auf Gleisen beginnt

Nürnberg: Ab heute müssen sich drei Männer in einem Mordprozess vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten, die ein Mann bewusstlos auf Bahngleise gelegt haben sollen. Die Litauer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren, die als Leiharbeiter in Neumarkt in der Oberpfalz wohnten, waren mit einem 48-Jährigen in Streit geraten. Einer von ihnen soll den Mann zu Boden getreten haben. Danach sollen die drei das Opfer zu den nahe gelegenen Bahnschienen geschleppt, bewusstlos geprügelt und auf ein Gleis gelegt haben. Kurze Zeit später erfasste ihn ein Autotransportzug. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern gemeinschaftlichen Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 07:00 Uhr