Mord an US-Versicherungschef - Verdächtiger festgenommen

New York: Nach fünf Tagen Fahndung haben Ermittler einen Verdächtigen im Mordfall des Versicherungsmanagers Thompson gefasst. Ein 26-Jähriger sei nach dem Hinweis eines Zeugen im Bundesstaat Pennsylvania festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Bei dem Mann wurde eine Waffe gefunden, die laut Polizei bei dem Verbrechen benutzt wurde, sowie Schriften, die in Zusammenhang mit der Tat stehen. Der 50-jährige Thompson, Chef des Krankenversicherers UnitedHealthcare, war am vergangenen Mittwoch getötet worden. Seine Ermordung hatte in den USA für Erschütterung gesorgt, aber auch im Netz zu einer Serie hasserfüllter Kommentare über die Krankenversicherer geführt.

