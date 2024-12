Montenegro übergibt Krypto-Unternehmer Kwon an USA

Podgorica: Montenegro hat nach dem Absturz mehrerer Krypto-Währungen deren Gründer an die USA ausgeliefert. Er wurde am Flughafen der Hauptstadt Podgorica der amerikanischen Bundespolizei FBI übergeben. Es handelt sich um den Gründer der Firma "Terraform Labs", den Südkoreaner Kwon. Durch den Absturz seiner Krypto-Währungen erlitten Anleger rund um den Globus einen Schaden von rund 40 Milliarden Dollar. Kwon war schon vor einem Jahr festgenommen worden. Er musste aber vor seiner Auslieferung an die USA zunächst in Montenegro eine Haftstrafe verbüßen, weil er einen gefälschten Pass verwendet hatte.

