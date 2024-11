Moldaus Sicherheitsberater wirft Moskau Wahleinmischung vor

Chisinau: In der Republik Moldau hat der Sicherheitsberater von Staatschefin Sandu Russland vorgeworfen, sich in den Ablauf der heutigen Präsidentschaftswahl einzumischen. So gebe es in der abtrünnigen Region Transnistrien, wo russische Soldaten stationiert sind, organisierte Wählertransporte zu den Abstimmungen. Das sei illegal. Die Wahleinmischung berge die große Gefahr, das Ergebnis zu verzerren, so der Sicherheitsberater. Bei der Stichwahl tritt der ehemalige Generalstaatsanwalt Stoianoglo gegen Amtsinhaberin Sandu an. Stoianoglo gilt als russland-freundlich, Sandu ist pro-westlich. Der Ausgang der Wahl gilt als offen. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr unserer Zeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 19:00 Uhr