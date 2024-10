Moldaus pro-europäische Staatschefin liegt bei Präsidentschaftswahl vorn

Chisinau: Moldaus pro-europäische Staatschefin Sandu liegt in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl Teilauszählungen zufolge vorn. Demnach kommt sie auf 35 Prozent und tritt voraussichtlich in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen den sozialistischen Ex-Generalstaatsanwalt Stoianoglo an, der 30 Prozent erzielte. Bei dem gleichzeitig abgehaltenen Referendum über einen EU-Beitritt stimmte die Mehrheit der Moldauer mit "Nein". Sowohl die EU als auch Russland ringen um Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik.

