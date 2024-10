Moldau stimmt über Staatsoberhaupt und EU-Kurs ab

Chisinau: In der Republik Moldau findet heute die Präsidentschaftswahl statt. Die proeuropäische Amtsinhaberin Sandu tritt dabei gegen zehn andere Kandidaten an. Sie ist Favoritin, allerdings gilt eine Stichwahl als wahrscheinlich. Zugleich stimmen die Moldauer in einem Referendum darüber ab, ob ein EU-Beitritt als Ziel in die Verfassung des Landes aufgenommen werden soll. Moldau ist aktuell EU-Beitrittskandidat. Sicherheitsbehörden hatten im Vorfeld der Wahl aufgedeckt, dass prorussische Kräfte Wähler gekauft und Desinformation verbreitet haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 10:00 Uhr