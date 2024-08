Möglicher weiterer Sabotage-Akt auf Bundeswehrgelände

Köln In Nordrhein-Westfalen gibt es einen weiteren Verdacht auf einen Sabotage-Akt auf einem Bundeswehr-Areal. Betroffen ist die Stadt Mechernich im Kreis Euskirchen. Dort warnen die Behörden davor, das Trinkwasser wie gewohnt zu nutzen. Möglicherweise ist es verunreinigt. Zuvor war ein Loch in einem Zaun am Bundeswehrstandort entdeckt worden. Unweit davon steht ein Trinkwasserhochbehälter. Darüber werden die Bundeswehr und Teile des Stadtgebiets von Mechernich versorgt. Ob das Trinkwasser wirklich verunreinigt wurde, ist den Angaben zufolge noch nicht klar. Experten der Feuerwehr sollen noch in der Nacht Proben auswerten. Ähnliche Vorfälle hatte es zuvor an den Bundeswehr-Stützpunkten Köln-Wahn und Geilenkirchen gegeben. Die Ermittlungen dazu laufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 23:00 Uhr