Modi spricht mit Selenskyj in Kiew über Lösung für Ukraine-Krieg

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Indiens Premierminister Modi zu Gesprächen in Kiew empfangen. Es ist der erste Besuch eines indischen Regierungschefs in der Ukraine seit deren Unabhängigkeit und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Über Inhalt und Ergebnis der Gespräche ist noch nichts bekannt. Modi hatte im Vorfeld erklärt, mit Selenskyj über eine friedliche Lösung des Ukraine-Kriegs sprechen zu wollen. Gleichzeitig hat Indien den russischen Angriff bisher nicht direkt verurteilt und pflegt gute Beziehungen zu Moskau. Erst Anfang Juli war Modi zu Gesprächen mit Präsident Putin in Russland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 14:45 Uhr