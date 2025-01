MKS - schon eine Milliarde Schaden

Berlin: Am letzten Freitag ist in Brandenburg zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder die Maul- und Klausenseuche nachgewiesen worden. Schon jetzt rechnet der Deutsche Raiffeisenverband mit einem Schaden von einer Milliarde Euro. Als Grund wird genannt, dass viele Länder keine Fleisch- und Milchprodukte aus Deutschland mehr abnehmen wollen. - Die Seuche überschattet auch die Grüne Woche. Bauernpräsident Rukwied sagte zu Beginn der Landwirtschafts-Ausstellung, den Landwirten komme in unsicheren Zeiten eine zentrale Rolle zu.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 16.01.2025 20:00 Uhr