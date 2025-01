Mittlerweile wurden 16 Tote bei Bränden in Los Angeles gefunden

Los Angeles: Bei den Waldbränden ist die Zahl der Todesopfer auf 16 gestiegen. Da die Einsatzkräfte aber noch nicht in alle Bereiche vordringen konnten, liegt die Zahl möglicherweise höher. Auch neue Feuer könnten dazu kommen, denn der Wind wird Meteorologen zufolge in den nächsten Tagen wieder stärker werden. Möglicherweise wird dann auch der Strom in Teilen der Stadt ausgeschaltet. Versorger wollen damit verhindern, dass umfallende Strommasten weitere Brände verursachen. Die Gesundheitsbehörde des Bezirks warnt vor zunehmend schlechter Luft, auch wegen möglicher Giftstoffe im Rauch. - Hilfe kommt inzwischen auch aus Mexiko, das Feuerwehrleute nach Kalifornien schickte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 09:00 Uhr