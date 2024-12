Mittelstand erwartet wirtschaftliche Talfahrt im neuen Jahr

Berlin: Der Mittelstand befürchtet für das neue Jahr eine wirtschaftliche Talfahrt. Bei einer Umfrage des Bundesverbandes gaben 80 Prozent der Betriebe an, dass sie von einem beschleunigten Schrumpfen der Konjunktur ausgehen. 20 Prozent sprechen von einer wirtschaftlichen Depression, also einer länger anhaltenden Krise mit abnehmendem Volkseinkommen und steigenden Arbeitslosenzahlen. Im ablaufenden Jahr haben 40 Prozent der mittelständischen Unternehmen demnach Umsatzeinbußen verzeichnet - und wollen künftig weniger investieren. Christoph Ahlhaus, der Bundesgeschäftsführer des Verbandes, betonte, nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch das Vertrauen auf Besserung seien durch das politische Hin und Her der letzten Jahre erschüttert worden.

