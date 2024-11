Mitarbeiter der JVA Gablingen könnten Beweise vernichtet haben

Augsburg: Der Rechtsausschuss des Bayerischen Landtags will sich heute mit dem Fall der Justizvollzugsanstalt Gablingen befassen. Justizminister Eisenreich soll dazu Rede und Antwort stehen. In der JVA Gablingen stehen Mitarbeiter im Verdacht, Häftlinge in besonders gesicherten Hafträumen misshandelt zu haben. Inzwischen sind neue Vorwürfe gegen Beschäftigte bekannt geworden. Laut der Staatsanwaltschaft Augsburg gibt es Hinweise, wonach Ende Oktober möglicherweise relevante Akten vernichtet wurden. Inzwischen wird gegen 16 Verdächtige ermittelt wird und nicht gegen zehn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 10:00 Uhr