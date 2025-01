Mit dem Jahreswechsel vergrößert sich der MVV

München: Seit Mitternacht gehören auch die Landkreise Weilheim-Schongau und Landsberg am Lech zum Münchner Verkehrsverbund MVV. Außerdem sind ab heute die Tickets teurer - um durchschnittlich knapp fünf Prozent. Die Streifenkarte etwa kostet statt 17 Euro künftig 17 Euro 80. Dafür wird allerdings der Service ausgeweitet: Die U-Bahnen fahren in München auch die ganze Nacht hindurch im Halbstunden-Takt; tagsüber wird auf manchen U-Bahnlinien der Takt von zehn auf fünf Minuten verkürzt. In Nordbayern geht der Nahverkehrsbund Mainfranken NVM an den Start. Er umfasst neben den bisherigen Landkreisen Kitzingen, Main-Spessart sowie Stadt und Kreis Würzburg künftig auch die Kreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld sowie Kreis und Stadt Schweinfurt. Die Tarife werden vereinheitlicht und die Takte teils verdichtet. Für Tickets und Auskünfte gibt es eine eigene App.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 11:00 Uhr