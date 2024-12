Mit dem Fahrplanwechsel der Bahn fahren mehr Regionalzüge in Bayern

München: Mit dem Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn am kommenden Sonntag werden in einigen bayerischen Regionen mehr Regionalzüge fahren. Wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft mitteilte, soll dann der Express vom Münchner Flughafen nach Regensburg im Zwei-Stunden-Takt bis Nürnberg fahren. Zwischen Landshut und Freising verkehren die Züge in Zukunft fast im Stundentakt. Außerdem werden zwischen München und Niederbayern größere Züge eingesetzt. Zusätzliche Verbindungen wird es auch entlang der Donau geben, in den Hauptverkehrszeiten zwischen Donauwörth und Ingolstadt sowie zwischen Ingolstadt und Regensburg. Im Großraum Würzburg entsteht ein neuer, größerer Verkehrsverbund. Ebenfalls vergrößert wird das Tarifgebiet des Münchner Verkehrsverbunds.

