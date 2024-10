Ministerpräsidenten beraten zu Migration und Rundfunk

Leipzig: Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder treffen sich heute in Leipzig zu ihrer Jahreskonferenz. Ein großes Thema sind schärfere Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration. Gefordert werden unter anderem Zurückweisungen an der Grenze und Asylverfahren in Ländern außerhalb der EU. Außerdem geht es um die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die künftige Höhe des Rundfunkbeitrags. Die zuständige Kommission empfiehlt 58 Cent pro Monat mehr, Länder wie Bayern und Sachsen sind gegen eine Erhöhung.

