Ministerpräsidenten beraten in Leipzig über Migrationsfragen

Leipzig: Vor den Beratungen der Regierungschefs der Länder, die heute Nachmittag beginnen, drängen die unionsgeführten Bundesländer auf einen härteren Kurs in der Asylpolitik. So forderte Bayerns Ministerpräsident Söder in der Bild-Zeitung wieder eine echte Migrationswende. Mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse im Osten sagte er, wer sich dem Willen der Bevölkerung widersetze, stärke die extremen Ränder. Die Flüchtlings-Zahlen seien immer noch zu hoch, bekräftigte Sachsens Länderchef Kretschmer. Die Ministerpräsidenten können sich auf Forderungen einigen, die sie dann an den Bund richten - etwa Zurückweisungen an den Grenzen oder Asylverfahren außerhalb der EU.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 06:00 Uhr