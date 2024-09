Ministerpräsident Woidke sieht Ergebnis der Wahl in Brandenburg optimistisch entgegen

Potsdam: Bei der Landtagswahl in Brandenburg hat SPD-Ministerpräsident Woidke am Vormittag seine Stimme in seinem Heimatort Forst in der Lausitz abgegeben. Anschließend sagte er, seine Partei sei ge- und entschlossener in diesen Wahlkampf gegangen, weil man gewusst habe, dass es um viel geht. In den schlechten Umfrageergebnissen, die schon Monate zurückliegen, sei eine gewisse Hoffnungslosigkeit suggeriert worden. Nun sähen die Umfragen wieder besser aus. Die Meinungsforscher erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD. Auf Platz drei rangiert die CDU, dahinter das Bündnis Sahra Wagenknecht. Die Grünen, die bislang in Brandeburg mitregieren, müssen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Woidke hat angekündigt, dass er nur bei einem SPD-Wahlsieg weiter in Regierungsverantwortung bleiben will. Insgesamt sind 2,2 Millionen Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen, darunter 100.000 Jugendliche ab 16 Jahren.

