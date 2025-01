Ministerpräsident Söder zeichnet Uschi Glas mit Bayerischem Filmpreis aus

München: Die Schauspielerin Uschi Glas bekommt in diesem Jahr den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Das gab die Staatskanzlei bekannt. Ministerpräsident Söder nannte Glas eine Schauspiel-Ikone, die seit Jahrzehnten alle Generationen begeistere und für die bayerische Lebensart stehe. Sie habe Klassiker wie "Winnetou" und die "Pauker"-Filme geprägt, genauso wie die moderne Reihe "Fack ju Göhte". Söder verwies auch auf Glas' soziales Engagement. Der Bayerische Filmpreis wird in einer Woche verliehen.

