Ministerpräsident Söder ist zu Besuch in Polen

Warschau: Der bayerische Ministerpräsident Söder ist für einen Kurz-Besuch in Polen. Dort will er sich mit Premierminister Tusk treffen, um über die zukünftige Zusammenarbeit zu sprechen. Polen sei ein wichtiger Partner in den Bereichen Sicherheit und Migrationspolitik, sagte Söder kurz vor seiner Abreise in München. Als Nato-Partner sei Polen auf dem Weg, eine sehr starke Verteidigung in Europa zu organisieren - und als direkter Nachbar für die Ukraine von zentraler Bedeutung. Auch im Bereich Wirtschaft bestehe von beiden Seiten Interesse an engeren Kontakten. Morgen reist Söder dann nach Prag. In der tschechischen Hauptstadt will er sich mit Regierungschef Fiala treffen und unter anderem über eine mögliche Kernenergie-Allianz sprechen. Diese Ankündigung hatte im Vorfeld große Kritik hervorgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 08:00 Uhr