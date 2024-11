Ministerpräsident Günther kritisiert D-Day-Papier der FDP

Berlin: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat der FDP schwere Vorwürfe wegen deren Strategiepapier zum Ausstieg aus der Ampel-Koalition gemacht. Der "Welt am Sonntag" sagte der CDU-Politiker, er finde die Kriegsrhetorik mit Begriffen wie D-Day und Feldschlacht pietätlos. Das Vorgehen der Liberalen lasse jede staatspolitische Verantwortung vermissen. FDP-Chef Lindner hatte gestern abend in der ARD die volle Verantwortung für das Papier übernommen, aber betont, dass er es nicht kannte. In der Kommunikation räumte er Fehler ein - FDP-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl will er bleiben. Die Rücktritte von Generalsekretär Djir-Sarai und Bundesgeschäftsführer Reymann bezeichnete Lindner als schmerzlichen Verlust.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 10:00 Uhr