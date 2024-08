Ministerium bestätigt ersten Fall der Blauzungenkrankheit in Bayern

München: Erstmals ist nun auch in Bayern die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit nachgewiesen worden. Infektionen seien bei Schafen aus einem Betrieb im unterfränkischen Aschaffenburg registriert worden, teilte das Umweltministerium mit. Die Blauzungenkrankheit hatte sich in den vergangenen Monaten von den Niederlanden aus auch nach Deutschland ausgebreitet. Sie ist eine virusbedingte Erkrankung, die nicht direkt von Tier zu Tier übertragen wird, sondern über blutsaugende Mücken. Betroffen sind ausschließlich Wiederkäuer wie Schafe, Rinder und Ziegen. Bisher wurden in der Bundesrepublik nach Angaben des bayerischen Umweltministeriums beim aktuellen Ausbruch mehr als 2.900 Fälle amtlich bestätigt. Die Behörden empfehlen Haltern, Tiere gegen die Krankheit impfen zu lassen. Tierversicherer rechnen damit, dass auf die Bauern Millionenschäden zukommen. Für den Menschen ist das Virus ungefährlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 07:00 Uhr