Mindestens zwei Tote nach Hoteleinsturz an der Mosel

Kröv: Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel haben Retter vier der Verschütteten aus den Trümmern befreit. Über ihren Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt. Bei den Geborgenen handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um ein zwei Jahre altes Kind sowie zwei Frauen und einen Mann. Insgesamt wurden durch den Einsturz gestern Abend neun Menschen in dem Hotel verschüttet, zwei von ihnen - eine Frau und ein Mann - haben laut Polizei nicht überlebt. Es gebe außerdem mehrere Verletzte

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.08.2024 05:00 Uhr