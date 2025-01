Mindestens zehn Menschen sterben bei Hotelbrand in Türkei

Bolu: Bei einem Brand in einem Hotel in der Türkei sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, mehr als 30 weitere wurden verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Das Feuer war in der Nacht offenbar im Hotelrestaurant ausgebrochen und hatte sich rasend schnell ausgebreitet. Das betroffene Hotel steht an der Spitze einer Bergkette rund 170 Kilometer von der türkischen Hauptstadt Ankara entfernt. Örtlichen Medienberichten zufolge waren in der Brandnacht 237 Gäste in dem Hotel, das wegen der türkischen Schulferien zu 80 bis 90 Prozent ausgebucht war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2025 12:00 Uhr