Mindestens neun Menschen sterben bei Vulkanausbruch in Indonesien

Jakarta: Bei einem Vulkan-Ausbruch im Osten Indonesiens sind nach offiziellen Angaben mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Wie das örtliche Zentrum für Vulkanologie mitteilte, sind die Rettungsarbeiten immer noch in vollem Gang. Der Vulkan brach demnach mitten in der Nacht aus und überraschte viele Dorfbewohner im Schlaf. Lava, Asche und glühende Gesteinsbrocken wurden in die Luft geschleudert. Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden. Indonesien liegt mit seinen mehr als 17.000 Inseln in einer der geologisch aktivsten Zone der Erde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 07:00 Uhr