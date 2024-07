Mindestens ein Mensch stirbt bei Explosion in Tel Aviv

Tel Aviv: Bei einer Explosion in der israelischen Küstenstadt ist am frühen Morgen ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere Verletzte wurden nach Angaben von Rettungsdiensten in Kliniken gebracht. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nähe einer Niederlassung der US-Botschaft in Tel Aviv. Der Grund ist noch unklar. Die israelische Armee untersucht den Vorfall; sie vermutet einen Drohnenangriff. Israel befindet sich seit Oktober im Krieg mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 06:00 Uhr