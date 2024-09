Mindestens acht Menschen werden durch Pager-Explosionen im Libanon getötet

Beirut: Bei mysteriösen Explosionen von tragbaren Funkempfängern im Libanon sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Regierung wurden mehr als 2.700 weitere Menschen verletzt. Übereinstimmenden Berichten zufolge explodierten die Pager fast gleichzeitig. Bei vielen der Opfer handelt es sich nach Angaben der Hisbollah um Mitglieder der Miliz. Auch der iranische Botschafter in Beirut wurde verletzt. Die Explosionen lösten eine Panik in den Straßen der libanesischen Hauptstadt aus. Zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz. Die Hisbollah machte Israel für die Explosionen verantwortlich. Sie erklärte, Israel werde dafür die - so wörtlich - gerechte Strafe bekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2024 18:15 Uhr