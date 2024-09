Mindestens 53 Menschen sterben bei Wirbelsturm "Helene"

Tallahassee: Im Südosten der USA sind durch den Wirbelsturm "Helene" mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen; Straßen, Wohnhäuser und Geschäftsgebäude wurden beschädigt oder komplette zerstört, rund drei Millionen Haushalte sind ohne Strom. Besonders wütete "Helene" in Florida, Georgia, South-und North-Carolina sowie Virginia. Am Donnerstagabend war er südlich von Floridas Hauptstadt Tallahassee mit Windgeschwindigkeiten von 225 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen. In Tampa in Georgia strandeten Boote in Gärten; in Erwin in Tennessee mussten über 50 Patienten und Mitarbeiter per Hubschrauber vom Dach eines Krankenhauses gerettet werden, während die Wassermassen unter ihnen alles mit sich rissen. Der US-Wetterdienst erwartet nach den katastrophalen Überschwemmungen bald eine Verbesserung der Lage.

