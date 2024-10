Mindestens 50 Menschen sterben nach Unwettern in Spanien

Madrid: Bei schweren Unwettern sind in Spanien mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes werden immer noch viele Personen vermisst. Deswegen muss mit weiteren Opfern gerechnet werden. Betroffen ist vor allem die östliche Region Valencia. Derzeit versuchen Einsatzkräfte, zu den Hilfesuchenden vorzudringen. Viele Orte können wegen überschwemmter Straßen nur per Hubschrauber erreicht werden, teilte die Feuerwehr mit. Auch in der Stadt Albacete im Landesinneren werden sechs Menschen vermisst. Gestern gab es in Ost- und Südspanien heftige Unwetter. An einem Tag fiel mehr Regen als in einem ganzen Monat. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, zahlreiche Autos wurden weggeschwemmt. Für große Teile des Landes gilt eine Unwetterwarnung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2024 12:00 Uhr