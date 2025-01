Mindestens 34 Tote durch gepanschten Alkohol in der Türkei

Ankara: In der Türkei sorgt illegal hergestellter Alkohol immer wieder für Probleme. Seit dem Jahreswechsel sind bereits 34 Menschen ums Leben gekommen, die gepanschten Alkohol getrunken hatten. Nach Behördenangaben liegen viele Betroffene wegen Vergiftungen im Krankenhaus. In der Türkei ist Alkohol wegen der hohen Steuern verhältnismäßig teuer. Das sorgt dafür, dass der Schwarzmarkt blüht und selbst in Geschäften Alkohol verkauft wird, der das giftige Methanol enthält.

