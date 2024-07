Mindestens 22 Menschen sterben nach Einsturz von Schule in Nigeria

Abuja: In Nigeria sind nach Behördenangaben mindestens 22 Menschen bei dem Einsturz eines Schulgebäudes ums Leben gekommen. 132 Verletzte würden in den umliegenden Krankenhäusern behandelt. Bei den meisten Opfern handelt es sich und Schüler sowie Mitarbeiter. Das zweistöckige Gebäude sei nach tagelangen Regenfällen eingestürzt. Vorkomnisse wie diesen hatte es in Nigeria immer wieder gegeben. Oft liegt das an einer mangelhaften Bauweise und Korruption.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2024 02:00 Uhr