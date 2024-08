Millionen Japaner sollen vor Taifun "Shanshan" fliehen

Tokio: Taifun "Shanshan" ist in Japan auf Land getroffen und hat für starken Regen und heftige Winde gesorgt. In der Präfektur Aichi kamen nach Medienberichten mindestens drei Menschen bei einem Erdrutsch ums Leben - zwei weitere wurden verletzt. Von der südwestlichen Hauptinsel Kyushu werden mehr als 70 Verletzte gemeldet. In über 250.000 Haushalten fiel der Strom aus, auf vielen Zugstrecken im Land geht aktuell nichts mehr, etliche Flüge wurden abgesagt. Die Behörden wiesen insgesamt rund 5,2 Millionen Menschen an, sich vor dem Taifun in Sicherheit zu bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2024 14:00 Uhr