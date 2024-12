Milliarden Menschen feiern bereits das neue Jahr 2025

Berlin: Für Milliarden Menschen ist schon 2025. Am Vormittag unserer Zeit haben bereits Menschen in Pazifikstaaten wie Kiribati, Samoa und Tonga das neue Jahr begrüßt. Im australischen Sydney gab es wie jedes Jahr ein gigantisches Feuerwerk. Rund neun Tonnen Pyrotechnik erleuchteten den Himmel über dem Hafenviertel. Die Deutschen fiebern dem Jahreswechsel noch entgegen. Im Norden, aber auch im Harz, Erzgebirge und Thüringer Wald wird der aber von stürmischem Wind begleitet. Sylt hat deshalb die Feierlichkeiten an der Strandpromenade abgesagt. In Bayern sehen Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Notärzte den nächsten Stunden wie auch anderswo mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie hoffen, dass sich die Zahl der Patienten durch Alkoholvergiftungen, Schlägereien und Verletzungen beim Abfeuern von Böllern in Grenzen hält.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 19:00 Uhr