Milliardäre fordern in offenem Brief Reichensteuer

Davos: Hunderte Millionäre und Milliardäre aus 16 Ländern haben in einem offenen Brief Steuern für Superreiche gefordert. Das Schreiben ging an die Staats- und Regierungschefs, die sich gerade beim Weltwirtschaftsforum in Davos treffen. In dem offenen Brief warnen die 370 Unterzeichner davor, dass extremer Reichtum eine Gefahr für die Demokratie sei, weil damit oft politischer Einfluss einhergehe. Die bisherige Politik habe zur schlimmsten Ungleichheit seit hundert Jahren führt, heißt es. Zu den Unterzeichnern gehört etwa die deutsch-österreichische Aktivistin und Millionenerbin Marlene Engelhorn. Aus Deutschland ist auch Ise Bosch, die Enkelin des Stuttgarter Industriellen Robert Bosch, dabei.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.01.2025 22:00 Uhr