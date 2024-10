Militärische Ehren für König Charles bei Australien-Besuch

Sydney: Der britische König Charles III. ist bei seinem Besuch in Australien mit militärischen Ehren ausgezeichnet worden. Bei einer feierlichen Zeremonie wurden ihm drei Ränge der Armee verliehen. Es war der einzige Höhepunkt im heutigen Besuchsprogramm des krebskranken Monarchen. Charles und Königin Camilla waren gestern nach einer 20-stündigen Reise in Sydney angekommen. Bei Australiens Regierungschef Albanese gab es im Anschluss einen kurzen Empfang. Die Reise nach Australien und Samoa ist Charles' erste größere Auslandsreise seit seiner Krebsdiagnose im Februar. Es ist außerdem sein erster Besuch in dem Land, seit er vor rund zwei Jahren König und damit gleichzeitig auch Australiens Staatsoberhaupt wurde. Allerdings wird in kaum einen anderen Land des Commonwealth die Staatsform so hitzig diskutiert wie in Australien.

