Militärflugplatz Köln-Wahn wegen Ermittlungen abgesperrt

Köln: Die Bundeswehr hat ihre Kaserne und den Militärflugplatz im Kölner Stadtteil Wahn offenbar abgeriegelt. Wie "Der Spiegel" berichtet, gehen die Behörden dem Verdacht nach, dass das Trinkwasser an dem Standort manipuliert wurde. Möglicherweise handele es sich um eine Sabotage-Aktion. Die Kaserne hat ein eigenes Wasserwerk. Experten hätten dort nun Proben genommen. Nach Hinweisen sei ein Loch in einem Zaun gefunden worden, hieß es. In Köln-Wahn sind mehrere wichtige Dienststellen der Bundeswehr stationiert, unter anderem die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, die sich um die Regierungsmaschinen kümmert. Insgesamt arbeiten dort rund 5.500 Soldaten und zivile Angestellte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 12:00 Uhr