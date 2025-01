Militär verhindert Verhaftung von Südkoreas suspendiertem Präsidenten

Seoul: In Südkorea ist die Polizei mit einem Versuch gescheitert, den suspendierten Präsidenten Yoon festzunehmen. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Demnach hinderte eine Militäreinheit in der Residenz des Staatschefs die Einsatzkräfte daran, den Haftbefehl zu vollstrecken. Yoons Anwalt kündigte zudem rechtliche Schritte gegen das Vorgehen an. Am Dienstag hatte ein Gericht den Haftbefehl gebilligt: Die Richter sahen einen hinreichenden Tatverdacht und die Gefahr, dass sich Yoon der Justiz entziehen könnte. Er hatte zuvor Vorladungen der Polizei ignoriert. - Gegen den 64-Jährigen wird ermittelt, weil er Anfang Dezember angesichts eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Ihm wird vorgeworfen, Anführer eines Aufstands gewesen zu sein.

