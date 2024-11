Mildere "Kalte Progression" angeblich finanziell abgesichert

Berlin: Die Bundesregierung zeigt sich zuversichtlich, die Reform der sogenannten Kalten Progression doch noch im Bundestag durchzubekommen. Finanzminister Kukies von der SPD hat gestern Abend in der ARD gesagt, es sei genug Geld da, um zu verhindern, dass Lohnsteigerungen zu geringeren Einkommen führen. Die Miliarden-Mittel seien bereits fürs kommende Jahr eingeplant. Das gleiche gelte für ein höheres Kindergeld, so Kukies. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Union, Frei, machte allerdings klar, dass CDU und CSU dem Gesetzespaket in dieser Form nicht zustimmen würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 07:00 Uhr