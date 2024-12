Milanovic muss in Stichwahl um Präsidentenamt in Kroatien

Zagreb: Bei der Präsidentschaftswahl in Kroatien muss Amtsinhaber Milanovic in die Stichwahl. Der Kandidat der oppositionellen Sozialdemokraten hat laut Wahlbehörde 49 Prozent der Stimmen geholt. Für einen Sieg in der ersten Wahlrunde wären 50 Prozent nötig gewesen. Milanovic tritt damit in zwei Wochen gegen seinen konservativer Herausforderer Primorac an. Dieser kam auf 19 Prozent der Stimmen und blieb damit deutlich unter den Erwartungen.

