Mietpreisbremse soll bis 2028 verlängert werden

Berlin: Die Mietpreisbremse soll bis 2028 verlängert werden. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat Bundesjustizminister Buschmann einen entsprechenden Entwurf auf den Weg gebracht. Die Mietpreisbremse soll in angespannten Wohnungsmärkten sicherstellen, dass ein Objekt bei einer Neuvermietung nicht mehr als zehn Prozent teurer sein darf als in der näheren Umgebung. Aktuell gilt sie bis Ende nächsten Jahres. Die Mietpreisbremse stößt vor allem in der FDP auf Kritik - offenbar wurde aber jetzt ein Kompromiss innerhalb der Ampel-Regierung gefunden: Gleichzeitig mit dem Mietgesetz ging demnach ein Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung, der Behörden bei schweren Straftaten die Speicherung bestimmter Kommunikationsdaten erlaubt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 06:00 Uhr