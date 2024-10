Mietpreisbremse könnte bis 2028 verlängert werden

Berlin: Die Grünen haben die Einigung der Bundesregierung auf eine Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2028 begrüßt, sehen darin aber nur einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Die Grünen-Politikerin Schröder sagte, Mieterinnen und Mieter bräuchten mehr Sicherheit. Im Koalitionsvertrag war eine Verlängerung bis 2029 vereinbart worden. Die Mietpreisbremse soll in angespannten Wohnungsmärkten sicherstellen, dass ein Objekt bei einer Neuvermietung nicht mehr als zehn Prozent teurer sein darf als in der näheren Umgebung. Aktuell gilt sie bis Ende nächsten Jahres. Die Mietpreisbremse stößt vor allem in der FDP auf Kritik - offenbar wurde aber jetzt ein Kompromiss innerhalb der Ampel-Regierung gefunden.

