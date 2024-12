Mieten in Städten sind heuer laut DIW im Schnitt um vier Prozent gestiegen

Berlin: Die Mieten in vielen deutschen Städten sind auch heuer deutlich gestiegen. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sind sie sowohl im Bestand als auch bei Neubauten um rund vier Prozent höher ausgefallen als letztes Jahr. Seit 2010 habe das Plus bei Nettokaltmieten insgesamt 64 Prozent betragen, heißt es in der Analyse des DIW. Das eigentliche Problem hierzulande sei die Wohnungsknappheit. Letztes Jahr seien weniger als 300.000 neue Wohnungen gebaut worden. Das DIW appelliert an die künftige Bundesregierung, die Bauvorschriften zu vereinfachen und die öffentliche Bautätigkeit anzukurbeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2024 09:00 Uhr