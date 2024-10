Mieten in Bayern steigen weiter

München: Die Mieten in Bayern steigen weiter. Innerhalb eines Jahres ist der durchschnittliche Preis für Bestandswohnungen bei Neuvermietung um fünf Prozent nach oben gegangen, wie der Immobilienverband Deutschland mitteilte. Zur Zeit beträgt der Preis pro Quadratmeter im Schnitt 12 Euro 70. In München stiegen die Kosten noch schneller. Dort legten die Mieten um 8,7 Prozent zu. Der Quadratmeter kostet nun durchschnittlich 21 Euro 20 für neue Mieter einer Bestandswohnung. Einen wesentlichen Treiber sieht der Immobilienverband in den gestiegenen Zinsen. Viele Menschen könnten kein Eigenheim mehr kaufen und würden auf Mietwohnungen ausweichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 18:00 Uhr