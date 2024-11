Metsola drängt auf Taurus-Lieferung an die Ukraine

Brüssel: EU-Parlamentspräsidentin Metsola drängt darauf, dass Deutschland Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine liefert. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Metsola, nach der Freigabe von US-Raketen für den Einsatz gegen Ziele in Russland müssten die EU-Staaten diesem Beispiel folgen. Dies sei auch die Position des EU-Parlaments, so Metsola. Man werde sehen, ob es nach der Bundestagswahl in Deutschland zu einer entsprechenden Kursänderung kommt. Dabei betonte die Politikerin der konservativen EVP-Fraktion, die Zeit dränge. Die Ukraine könne nicht ewig weiter warten. Bundeskanzler Scholz lehnt eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern bisher ab. Letztere haben eine noch größere Reichweite als die US-amerikanischen ATACMS.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 08:00 Uhr