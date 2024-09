Meteorologen warnen vor heftigem Regen in Bayern

München: Meteorologen warnen vor Dauerregen und Überflutungen am Wochenende im Südosten Bayerns. Am stärksten betroffen sind laut Deutschem Wetterdienst voraussichtlich der Chiemgau, das Mangfallgebirge und das Berchtesgadener Land. Ab 1.000 Höhenmetern ist Schneefall möglich. In Österreich hat der Wintereinbruch bereits erhebliche Auswirkungen auf die Verkehrslage. Eine Zugverbindung wurde wegen starken Schneefalls gesperrt. Reisende werden gebeten, nicht dringend notwendige Zugfahrten zu verschieben. Auch der Verkehrsclub ÖAMTC appellierte an Autofahrer, auf Fahrten möglichst zu verzichten. In Polen und Tschechien wird ein Hochwasser befürchtet. In einzelnen Landesteilen könnten innerhalb von vier Tagen bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2024 23:00 Uhr